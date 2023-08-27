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Унаслідок вибухів на АЗС у Румунії загинула людина, щонайменше 57 постраждали

Два вибухи сталися на заправці зрідженого газу.

Унаслідок вибухів на АЗС у Румунії загинула людина, щонайменше 57 постраждали
Фото: Укрінформ

Одна людина загинула і 57 дістали поранення внаслідок учорашніх двох вибухів на заправці зрідженого газу в румунському місті Креведія поблизу столиці Бухареста.

Про це пише Reuters.

За даними урядової служби екстреного реагування (IGSU), після першого вибуху вогонь поширився на два паливні баки та сусідній будинок, що змусило владу евакуювати всіх у радіусі 700 метрів. Рух на головній дорозі поблизу було заблоковано.

Після другого вибуху постраждали 26 пожежників.

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На ранок неділі пожежу було ліквідовано, розслідування взяла на себе генеральна прокуратура.

Більшість поранених – представники рятувальних служб. За даними уряду, вісім людей було інтубовано після тяжких опіків.

Заступник міністра внутрішніх справ Раєд Арафат заявив, що заправна станція не мала дозволу на роботу.

Зріджений газ широко використовується в Східній Європі як паливо, оскільки він значно дешевший за бензин або дизельне паливо.

Нагадаємо, на початку серпня у Полтаві внаслідок вибуху газу у багатоквартирному будинку постраждало троє людей. 

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