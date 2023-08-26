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Чоловік естонської прем'єрки Каллас продає свої акції та покидає компанію, що веде бізнес у Росії

"Підтверджую, що дружина не була в курсі моєї підприємницької діяльності", - додав Халлік.

Чоловік естонської прем'єрки Каллас продає свої акції та покидає компанію, що веде бізнес у Росії
Арво Халлік і Кая Каллас
Фото: ERR

Чоловік прем'єр-міністерки Естонії Каї Каллас Арво Халлік заявив, що негайно продасть всі акції транспортної компанії Stark Logistics, вийде з ради фірми, розірве трудовий договір фінансового менеджера і відмовиться від будь-яких інших ролей і обов'язків, передає ERR.

"Виник інтерес з боку ЗМІ, і я розумію, що моя ділова діяльність, участь і робота в компанії Stark Logistics, що здійснювала перевезення з Естонії в Росію для нашого клієнта AS Metaprint (і одночасно основного акціонера компанії), викликали питання, які, незалежно від відповідей, вплинуть на роботу моєї дружини", - написав Халлік у заяві для ЗМІ.

Він додав, що домовився з іншими акціонерами Stark Logistics, що "негайно продам усі свої акції назад Stark Logistics".

За словами Халліка, Stark Logistics компанія багато в чому була справою його життя протягом останніх 14 років. "Як підприємець і фінансовий менеджер, я завжди поводився законно і робив все відповідно до своїх найкращих знань і цінностей", - підкреслив бізнесмен.

Підприємець вибачився за ситуацію і за збитки, які вона завдала його дружині.

"Підтверджую, що дружина не була в курсі моєї підприємницької діяльності", - додав Халлік.

Бізнесмен також роз'яснив питання кредиту, яке надала його компанії Кая Каллас.

"Прем'єр-міністр заявила у своїй декларації, що надала моїй компанії кредит у розмірі 350 000 євро. Упродовж літа він був частинами погашений. Моя компанія робила різні фінансові вкладення, використовуючи цей та решту капіталу, але утримання цих інвестицій ніколи не було темою для розмови між нами", - наголосив Халлік.

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Нагадаємо, днями в Естонії розгорівся скандал через те, що чоловік естонської прем'єрки володіє акціями в компанії, яка продовжує працювати в РФ.

Із цього приводу президент Естонії Алар Каріс вимагав, аби Каллас роз’яснила ситуацію щодо підприємницької діяльності її чоловіка у РФ. Після цього буде оцінена серйозність ситуації та подальші дії щодо Каллас. ЗМІ виступили за відставку глави уряду.

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