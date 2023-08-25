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Греція не буде укладати контракт із Росією на обслуговування ТОР-М1 і Оса-АКМ. Їх може отримати Україна, - ЗМІ

Вартість контракту на обслуговування у наступні роки сягає понад 102 млн євро.

Греція не буде укладати контракт із Росією на обслуговування ТОР-М1 і Оса-АКМ. Їх може отримати Україна, - ЗМІ
Фото: Посольство України у Греції

Уряд Греції вирішив відмінити програми підтримки ЗРК малої дальності ТОР-М1 і Оса-АКМ, які перебувають на озброєння грецької армії, передає Pronews.

Нових контрактів із Росією на придбання запчастин та обслуговування не буде. Про це в таємному документі, який просочився через грецький парламент, повідомив міністр оборони Греції Нікос Дендіас.

Тих запчастин, які ще залишилися у невеликій кількості, вистачить на декілька місяців.

Вартість контракту на обслуговування у наступні роки сягає понад 102 млн євро.

Усього грецька армія має 21 ЗРК Тор-М1 і 38 комплексів Оса-АК/АКМ (20 із них модернізовані) із максимальною дальністю 10-12 км.

Можливо, системи переправлять через треті держави в Україну.

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Нагадаємо, Фінляндія починає вивчати можливість виробництва фінської бронетехніки в Україні у відповідь на запит Володимира Зеленського. А Німеччина виділила новий пакет військової допомоги Україні.

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