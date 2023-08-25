У Фінляндії затримали російського неонациста Яна Петровського з угрупування “Русіч”, яке воює в Україні

Петровського звинувачують у воєнних злочинах на Донбасі. Україна вже надіслала запит на його екстрадицію.

У Фінляндії затримали російського неонациста Яна Петровського (“Слов’ян”) з угрупування “Русіч”, яке воює в Україні.

Про затримання Петровського повідомляє фінський телеканал MTV3.

Українські правоохоронці звинувачують Петровського у воєнних злочинах на Донбасі у 2014-2015 роках.

При цьому Україна вже надіслала запит на його екстрадицію.

Ян Петровський — один із засновників російського неонацистського воєнізованого угруповання “Русіч”. Воював проти України на Донбасі у 2014-2015 роках.

З 2007 року Петровський жив у Норвегії. У 2017 році його позбавили посвідки на проживання в цій країні та депортували.