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У Фінляндії затримали російського неонациста Яна Петровського з угрупування “Русіч”, яке воює в Україні

Петровського звинувачують у воєнних злочинах на Донбасі. Україна вже надіслала запит на його екстрадицію.

У Фінляндії затримали російського неонациста Яна Петровського з угрупування “Русіч”, яке воює в Україні
Ватажки російського неонацистського угрупування “Русіч” Мільчаков та Петровський (справа)
Фото: скріншот

У Фінляндії затримали російського неонациста Яна Петровського (“Слов’ян”) з угрупування “Русіч”, яке воює в Україні. 

Про затримання Петровського повідомляє фінський телеканал MTV3

Українські правоохоронці звинувачують Петровського у воєнних злочинах на Донбасі у 2014-2015 роках. 

При цьому Україна вже надіслала запит на його екстрадицію.

Ян Петровський — один із засновників російського неонацистського воєнізованого угруповання “Русіч”. Воював проти України на Донбасі у 2014-2015 роках. 

З 2007 року Петровський жив у Норвегії. У 2017 році його позбавили посвідки на проживання в цій країні та депортували.

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