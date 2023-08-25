За сім місяців державні видатки сягнули 1,6 трлн грн, - Шмигаль

Більш ніж половина пішла на потреби безпеки й оборони.

За сім місяців 2023 року державні видатки України сягнули 1,6 трлн грн.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, усіх їх вдалося профінансувати.

"Надзвичайна сума, з якої більше половини було спрямовано на потреби безпеки й оборони", - зазначив прем'єр.

Шмигаль додав, що завдяки постійній роботі з партнерами України від початку цього року вдалося залучити на підтримку нашої держави вже майже 30 млрд доларів.

Нагадаємо, днями стало відомо, що Японія надасть Україні допомогу в розмірі до $7 млрд. А Євросоюз виділив ще 1,5 млрд євро. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала ще більше допомоги пізніше.