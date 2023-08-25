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АРМА отримало 1,8 млрд гривень арештованих коштів підсанкційної особи

Загальний розмір депозиту Нацагентства сягає рекордні понад 3,1 млрд гривень.

АРМА отримало 1,8 млрд гривень арештованих коштів підсанкційної особи
Фото: Цензор

Нацагентство повернення активів (АРМА) розмістило на депозитних рахунках 1,8 млрд гривень арештованих коштів підсанкційної особи.

Про це повідомляє сайт АРМА.

Зазначається, що такий значний обсяг коштів АРМА отримало вперше у своїй історії, і тепер загальний розмір депозиту Нацагентства сягає рекордні понад 3,1 млрд гривень. Грошові активи було перераховано попри перешкоди з боку фінансових установ, на рахунках яких розміщувалась арештована сума.

"Таким чином АРМА вжито всіх необхідних заходів для того, щоб мільярди гривень підсанкційної особи було передано під контроль держави та використано для зміцнення обороноздатності. Адже на ці кошти Нацагентство зможе придбати військові облігації, які є важливим джерелом фінансування Збройних Сил", – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, суд арештував та передав в управління АРМА понад 1,9 млрд гривень з рахунків компанії-нерезидента ТОВ "Роял Пей Юроп" (Sia Royal Pay Europe), пов’язаної з російським букмекером 1XBET.

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