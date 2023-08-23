Укрзалізниця запускає додаткові потяги на захід країни та у Харків

Укрзалізниця запускає додаткові рейси на напрямки Київ-Івано-Франківськ, Київ-Харків, Київ-Ковель і Київ-Ужгород.

Про це інформує пресслужба компанії.

Відтак, на маршруті Київ – Івано-Франківськ – Київ додатковий рейс вирушить з Івано-Франківська 31 серпня під №1 (Івано-Франківськ 20:40, Київ 06:25). У зворотному напрямку відправлення вранці 1 вересня під №191 (Київ 07:05, Івано-Франківськ 17:38).

Харківський напрямок посилять додаткові рейси, які відправляться з Києва 31 серпня під №252 (Київ 13:04, Харків 20:31) та 1 вересня під №274 (Київ 21:57, Харків 05:31). У зворотному напрямку відправлення з Харкова: 31 серпня під №251 (Харків 22:00, Київ 05:00) та 1 вересня під №273 (Харків 13:36, Київ 21:05).

На Ковельському напрямку додатковий рейс вирушить зі столиці 1 вересня під №277 (Київ 23:53 Ковель 10:15), а у зворотному напрямку – відправлення 1 вересня з Ковеля під №278 (Ковель 11:25, Київ 20:05).

У напрямку Ужгорода додаткові рейси відправляться з Києва 1 вересня під №239 (Київ 21:02, Ужгород 13:25) та 3 вересня під №223 (Київ 16:07, Ужгород 08:31). У зворотному напрямку відправлення з Ужгорода 31 серпня під №240 (Ужгород 17:23, Київ 10:39) та 2 вересня під №224 (Ужгород 18:29, Київ 10:46).

Нагадаємо, Укрзалізниця повідомила про відкриття продажу на новий міжнародний поїзд № 119/120 "Київ – Хелм".