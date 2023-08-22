Укрзалізниця продовжує курсування поїзда №223/224 Київ - Ужгород

Таке рішення було прийнято через стійкий попит пасажирів на рейси західного напрямку.

Укрзалізниця вирішила продовжити курсування поїзда №223/224 Київ - Ужгород, враховуючи стійкий попит пасажирів на рейси західного напрямку.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Зазначається, що поїзд продовжить рейси з 2 по 20 вересня, він курсуватиме через день.

Поїзд виїжджатиме з Києва о 16:07 і прибуватиме до Ужгорода о 8:31. Зворотно поїзд виїжджатиме з Ужгорода о 18:29 і прибуватиме до Києва о 10:46.

Маршрут поїзда проходитиме через Мукачево, Карпати, Сваляву, Славське, Стрий та інші.

Також Укралізниця призначила додатковий поїзд №239/240 Ужгород - Київ. Він відправиться із Ужгорода 31 серпня о 17:23 і прибуде до Києва о 10:39. Зворотно, з Києва, поїзд відправиться 1 вересня о 21:02 і прибуде до Ужгорода о 13:25.

Нагадаємо, Укрзалізниця повідомила про відкриття продажу на новий міжнародний поїзд № 119/120 "Київ – Хелм".