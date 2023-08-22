КМДА: ​Формат навчання кожен заклад освіти має визначити самостійно

Осінні канікули для столичних школярів заплановані з 23 до 29 жовтня.

Навчання у школах Києва розпочнуть 1 вересня і триватиме воно до 31 травня, а компенсаторні заняття та атестація закінчаться до 28 червня 2024 року.

Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський, інформує пресцентр КМДА.

Перший семестр триватиме з 1 вересня до 22 грудня 2023 року, а другий – із 8 січня до 31 травня 2024 року. Осінні канікули для столичних школярів заплановані з 23 до 29 жовтня, зимові триватимуть з 23 грудня 2023 року до 7 січня 2024 року, а весняні – з 25 до 31 березня.

Також передбачені додаткові тижневі канікули для першокласників – з 19 до 25 лютого.

Водночас формат навчання кожен заклад освіти має визначити самостійно. Рішення про запровадження очного, дистанційного або змішаного форматів навчання прийматиметься на засіданнях педагогічних рад із урахуванням безпекових норм і побажань батьків учнів.

Мондриївський додав, що школи Києва просили віддавати перевагу саме очному навчанню дітей.

Нагадаємо, що в новому навчальному році освітній процес буде організований у трьох форматах: очному, дистанційному та змішаному.

КМВА повідомило, що наразі укриттями забезпечені 91% закладів середньої освіти.