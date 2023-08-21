Кличко дав "окреме доручення" РДА щодо недопущення в Києві масових заходів 23-24 серпня

Мер закликав киян та гостей столиці бутимаксимально уважними та обережними і не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про "окреме доручення" районним держадміністраціям щодо недопущення масових заходів до Дня Нзалежності України 23 і 24 серпня.

Про це Кличко повідомив у Telegram.

"Оскільки з міркувань безпеки місто не планує масових заходів до Дня Незалежності України, видав окреме доручення заступникам голови КМДА, головам столичних райдержадміністрацій не допускати погодження проведення недержавних масових заходів релігійного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру на території столиці 23 та 24 серпня", – написав він.

Кличко звернувся до керівників головних управлінь Нацполіції та ДСНС про додаткові заходи щодо охорони громадського порядку та безпеки учасників відзначення Дня прапора і Дня Незалежності України, запланованих на державному рівні.

Мер закликав киян та гостей столиці в ці дні бути максимально уважними та обережними і не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Нагадаємо, напередодні у КМДА повідомили, що масових заходів на День Незалежності у Києві не влаштовуватимуть, але на Хрещатику проведуть виставку пошкодженої російської техніки, як це було минулого року.

Через це з 21 до 28 серпня рух Хрещатиком буде перекрито.

Торік на День Незалежності в Україні була оголошена рекордна кількість тривог.