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Кличко дав "окреме доручення" РДА щодо недопущення в Києві масових заходів 23-24 серпня

Мер закликав киян та гостей столиці бутимаксимально уважними та обережними і не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Кличко дав "окреме доручення" РДА щодо недопущення в Києві масових заходів 23-24 серпня
Фото: скрин відео

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про "окреме доручення" районним держадміністраціям щодо недопущення масових заходів до Дня Нзалежності України 23 і 24 серпня.

Про це Кличко повідомив у Telegram.

"Оскільки з міркувань безпеки місто не планує масових заходів до Дня Незалежності України, видав окреме доручення заступникам голови КМДА, головам столичних райдержадміністрацій не допускати погодження проведення недержавних масових заходів релігійного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру на території столиці 23 та 24 серпня", – написав він.

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Кличко звернувся до керівників головних управлінь Нацполіції та ДСНС про додаткові заходи щодо охорони громадського порядку та безпеки учасників відзначення Дня прапора і Дня Незалежності України, запланованих на державному рівні.

Мер закликав киян та гостей столиці в ці дні бути  максимально уважними та обережними і не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Нагадаємо, напередодні у КМДА повідомили, що масових заходів на День Незалежності у Києві не влаштовуватимуть, але на Хрещатику проведуть виставку пошкодженої російської техніки, як це було минулого року.

Через це з 21 до 28 серпня рух Хрещатиком буде перекрито.

Торік на День Незалежності в Україні була оголошена рекордна кількість тривог.

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