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Держагентство відновлення відкриває доступ до кошторисів усіх проєктів

Кожен зможе перевірити й порівняти ціни на матеріали, вартість залученої техніки і витрати за проєктами, розробленими будь-яким державним замовником.

Держагентство відновлення відкриває доступ до кошторисів усіх проєктів

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури відкриє кошториси усіх проєктів. Вони будуть доступні у Єдиній державній системі у сфері будівництва.

Про це повідомив керівник Агентства Мустафа Найєм.

"Тепер кожен зможе перевірити і порівняти ціни на матеріали, вартість залученої техніки, витрати за проєктами, розробленими будь-яким державним замовником. Своєю чергою, це підвищуватиме відповідальність і держзамовників, і проєктних організацій та експертизи", - написав він у фейсбуці.

На порталі ЄДЕСББ з’явився оновлений функціонал публікації кошторисів об'єктів, які будуються за публічні кошти. Серед них - і кошториси проєктів Агентства відновлення. Ознайомитися з інформацією про кошториси можна в розділі "Кошторисна документація".

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Раніше на порталі були доступні лише загальні показники за витратами, а після запровадження воєнного стану доступ до інформації був обмежений. 

Нагадаємо, в березні на порталі "Дія" був відкритий електронний кабінет "Моє будівництво". В ньому відображаються всі документи будівельної сфери, незалежно від способу подання, в яких користувач вказаний як замовник будівництва.

14 серпня Бюджетний комітет Ради погодив спрямування 3,3 млрд грн для 5 пілотних проєктів комплексного відновлення.

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