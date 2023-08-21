21 серпня на території Андріївського лісництва знову виникла масштабна пожежа. На цей раз вогонь охопив значну площу та розповсюдився на лісові насадження.

Про це повідомляє ДСНС.

Станом на 15:00 орієнтовна площа горіння становить 20 га.

До ліквідації від ДСНС наразі задіяно 85 вогнеборців, 14 одиниць техніки. Також до гасіння пожежі задіяні лісники.

Моніторинг обстановки здійснюється за допомогою квадрокоптерів із залученням квадроцикла.

Причина пожежі не зазначається.

При цьому вчора рятувальники, лісники та місцеві жителі уже погасили масштабну пожежу в Андріївському урочищі.

Зазначимо, Андрііївське — заповідне урочище місцевого значення в Україні. Розташоване в межах Миколаївського району Миколаївської області, біля села Андріївка. Площа 1294 га.