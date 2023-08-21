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​На вихідних в Україні зафіксували новий рекорд споживання електроенергії

Сьогодні здійснюється імпорт електроенергії зі Словаччини та Молдови в ранкові та вечірні години.

​На вихідних в Україні зафіксували новий рекорд споживання електроенергії
Фото: pixabay

У неділю, 20 серпня, НЕК "Укренерго" зафіксувала максимум споживання у вихідний день.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"На вихідних попит на електроенергію побив черговий рекорд. Вчора, 20 серпня, був зафіксований максимум споживання у вихідний день. Він був на 0,3% більший за попередній рекордний показник в суботу, 5 серпня", – йдеться у повідомленні.

Загалом на вихідних споживання було, як і температура, аномально високим: 19 серпня рівень споживання був вище на 5%, ніж у попередню суботу 12 серпня, а вчорашній показник перевищили минулу неділю на 10%.

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Сьогодні здійснюється імпорт електроенергії зі Словаччини та Молдови в ранкові та вечірні години з максимальною потужністю в окремі години до 518 МВт. Експорт відсутній.

Нагадаємо, 16 серпня Укренерго брало аварійну допомогу від енергосистеми Румунії через зростання споживання. Тоді був зафіксований новий літній рекорд споживання. Він на 0,4% перевищив попередній максимум, який був 19 липня.

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