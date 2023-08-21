Через війну в Чорному морі загинуло близько 1 000 дельфінів, – Міндовкілля

Руйнація росіянами Каховської ГЕС стала одним з наймасштабніших ударів по довкіллю України.

Розв’язана Росією війна призвела до загибелі близько 1 000 дельфінів у Чорному морі, як на українському узбережжі, так і в Туреччині та Болгарії.

Про це повідомляє у Facebook Міндовкілля.

За словами міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця, точна кількість загиблих дельфінів наразі невідома.

Одним з наймасштабніших ударів по екології України стала руйнація окупантами Каховської гідроелектростанції. Внаслідок підриву греблі ГЕС у Чорне море та дельту Дніпра потрапило близько 15 млрд кубометрів прісної води, це порушило їхні екосистеми та призвело до значного опріснення моря.

Також кораблі окупантів постійно використовують акустичні сигнали гідролокатора у Чорному морі, що може заважати орієнтації дельфінів. Смертельну небезпеку для ссавців також створюють морські міни, ракетні пуски, витікання пального та вибухи.

Нагадаємо, 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, що призвело до затоплено десятків населених пунктів.

За інформацією Міндовкілля, кожен день повномасштабного російського вторгнення завдає довкіллю України збитків на суму 102 млн євро або ж 4 млрд гривень.