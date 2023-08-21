Свою роботу він характеризує так: "Це щось середнє між скульптором, художником, поетом…та доктором. А зброя моя - це черпак та ніж".

Володимир Шуляк, шеф-кухар 47 ОМБр "Маґура" із позивним Шеф запустив десятки ресторанів по всьому світу. А з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну він пішов на передову, аби годувати бійців 47 ОМБр.

Про нього йдеться новому відео проєкту "Український Свідок".

Чоловік має 25 років досвіду роботи у галузі громадського харчування. Він починав у пабі O’Briens у Києві, а зараз на його рахунку - десятки ресторанів у різних куточках світу - Лондоні, Відні, Лос-Анджелесі, Нью-Йорку, ОАЕ. Нині Шеф годує сотні бійців.

"Я прокидаюсь зранку та годую людей. Можу навіть не знати, яке зараз число та час. Темп роботи високий, на сон часом лишається по 4-5 годин. Не стомився, але за**ався... Але в цілому почуваюся бадьоро, весело", - розповідає Володимир.

Свою роботу чоловік характеризує так: "Це щось середнє між скульптором, художником, поетом…та доктором. А зброя моя - це черпак та ніж".

У перший день війни Володимиру подзвонив мер Броварів та попросив нагодувати 500 людей. Вийшло так, що протягом наступних двох місяців Шеф разом із двома кухарями годував цілу бригаду. За це Володимиру присвоїли нагороду — відзнаку Броварської міської ради "За заслуги перед містом".

Шеф вважає свою роботу найкращою у світі. "Я знаю, що, потрапивши сюди, я втратив в сто разів більше, ніж набуду, — розповідає він. — Але не жалкую: я дарую людям радість, віддаю їм свій потенціал. Командир каже, що, коли приїжджає кухня, то у всіх різко піднімається настрій: у бійців хвіст пістолетом — і в бій", - розповідає Шеф.