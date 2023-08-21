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На Миколаївщині командир військової частини безпідставно нарахував підлеглим майже 5,5 млн грн виплат, - ДБР

Полковник нараховував виплати підлеглим, які самовільно залишили військову частину і тривалий час не з’являлися на службі.

На Миколаївщині командир військової частини безпідставно нарахував підлеглим майже 5,5 млн грн виплат, - ДБР
Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру командиру однієї з військових частин Миколаївщини у тому, що офіцер безпідставно нараховував виплати підлеглим, які тривалий час не з’являлися на службі.

Про це повідомляє пресслужба відомства. 

Слідство встановило, що посадовець був зобов’язаний призупиняти виплати військовим, які самовільно залишили військову частину та протягом трьох днів не повернулись до місця служби. Втім полковник продовжував нараховувати зарплати навіть військовим, які по три місяці не з'являлися на службу. 

Своїми діями він завдав збитків державі на 5,4 млн грн. Наразі, за матеріалами ДБР, розпочато процес відшкодування грошей бюджету.

Посадовцю повідомлено про підозру у недбалому ставленні військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України).

Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ДБР викрило посадовця військової частини, який наказав підлеглим будувати для нього маєток. Будинок зводили під Одесою.

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