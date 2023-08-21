В Україні створять військову поліцію, - Міноборони

Головне управління військової юстиції Міністерства оборони бере участь у розробці законопроєкту про військову поліцію України.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Зазначається, що військова поліція "має стати військовим формуванням із правоохоронними функціями і входитиме в систему Міноборони України".

Військову поліцію буде створено на базі Військової служби правопорядку у Збройних силах України. До неї перейдуть окремі повноваження з оперативно-розшукової діяльності та досудових розслідувань воєнних злочинів у зоні бойових дій.

Метою називається підтримання дисципліни серед військовослужбовців ЗСУ, Міноборони та Державної служби спеціального транспорту (ДССТ).

Серед основних завдань військової поліції: правоохоронна діяльність із запобігання, виявлення, припинення воєнних злочинів згідно з нормами Кримінального процесуального кодексу та військових статутів; оперативно-розшукова діяльність; спеціальна превенція у ЗСУ та ДССТ; забезпечення правопорядку, військової дисципліни у ЗСУ та ДССТ; захист прав військовослужбовців; захист державного майна; виконання покарань.

Зараз на базі комітету парламенту з правоохоронної діяльності функціонує робоча група, завданнями якої є створення робочої моделі військової юстиції і частиною якої стане Військова поліція. Наразі законопроєкт у стадії узгодження.

Передбачається досягнення сумісності військової поліції з відповідними структурами держав-членів НАТО.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський ще в 2019 році наголошував, що Міністерство оборони має створити Військову поліцію.

На початку минулого року в Міністерстві внутрішніх справ та профільний комітет парламенту обговорювали питання створення військової поліції. Це сталося після стрілянини в Дніпрі, яку вчинив солдат-строковик Національної гвардії.