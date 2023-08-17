Українська енергосистема отримала додаткові 250 МВт потужностей.

Про це повідомляє ДТЕК.

Енергетики завершили плановий ремонт енергоблоку на одній із ТЕС ДТЕК Енерго.

Це дозволяє готуватися до нового опалювального сезону та покривати піки літнього споживання електроенергії.

Нагадаємо, раніше Укренерго закликало українців зменшити споживання електрики у серпні, бо цього місяця в ремонт піде найбільша кількість блоків електростанцій.

Напередодні Україна брала аварійну допомогу від енергосистеми Румунії через зростання споживання.