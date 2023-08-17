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До програми єВідновлення доєднались ще три банки

Тепер картку для виплат можна відкрити також в Ощадбанку, Банку Восток та Банку Кліринговий Дім. 

До програми єВідновлення доєднались ще три банки
Фото: diia.gov.ua

До програми єВідновлення, котра допомагає українцям відновлювати постраждалі від російської агресії домівки, доєднались ще три банки.

Про це повідомляє сервіс державних послуг Дія.

Зазначається, що тепер картку для виплат можна відкрити також в Ощадбанку, Банку Восток та Банку Кліринговий Дім. 

Українці відправили через Дію вже більше 36 тис. заяв про єВідновлення. Більше 7 тис. заявників отримують кошти на загальну суму більше 580 млн гривень. 

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За ці гроші громадяни купують будматеріали та ремонтують покрівлю, вікна, двері тощо. 

Крім того, картку єВідновлення можна відкрити в застосунку ПриватБанк, monobank, ПУМБ, А-Банк, Sense Bank, Райффайзен Банк, izibank, sportbank та Акордбанк. 

Нагадаємо, програма єВідновлення стартувала 10 травня. Кожен громадянин, чиє житло було пошкоджено внаслідок збройної агресії РФ, може подати заяву на отримання державної допомоги на поточний ремонт житла. Зробити це можна за допомогою порталу Дія або звернувшись до Центрів надання адміністративних послуг, органів соціального захисту та нотаріусів.

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