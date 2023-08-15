Мінінфраструктури скликало публічні слухання щодо розробки підзаконних актів для не підписаного президентом закону 5655, – АМУ

При цьому Європарламент у своїй резолюції наполегливо рекомендував президенту не підписувати закон №5655.

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України пропонує провести другу серію експертних консультації для обговорення розробки підзаконних актів у межах містобудівного закону № 5655 об 11:00 вівторка, 15 серпня. Однак на думку виконавчого директора Асоціації міст України Олександра Слобожана, це створює ризики для прогресу України на шляху до Європейського союзу та фінансування відбудови, повідомляє ZN.ua.

У повідомленні Мінінфраструктури метою заходу називають збір пропозицій усіх стейкхолдерів для "напрацювання спільного бачення підзаконних актів у рамках реформи", вказують на особливу важливість покращення інклюзивності та прозорості процесу відновлення. На зустріч запросили представників територіальних громад, їхніх асоціацій, експертів та інших зацікавлених осіб.

Як зазначається, обговорення зосередять на "аналізі ключових нововведень реформи містобудування, які викликають найбільше занепокоєння у стейкхолдерів". Йдеться про питання відповідальності за самочинне будівництво, прав власників землі, ролі громадськості та місцевого самоврядування в містобудуванні, інституту приватного контролю та інші.

Загалом у міністерстві збираються розробити понад 50 підзаконних нормативно-правових актів у межах закону №5655.

Водночас, виконавчий директор АМУ Олександр Слобожан в коментарі для ZN.UA заявив, що подібне обговорення стане перешкодою на шляху України до ЄС і може зупинити фінансування відновлення держави з кількох причин.

"По-перше, під тиском лобістів 5655 підзаконні акти напрацьовують попри те, що президент України Володимир Зеленський досі не підписав скандальний закон щодо містобудівної реформи.

По-друге, під час підготовки законопроєкту №5655 стейкхолдерів демонстративно ігнорували, відмовляючись врахувати їхню позицію, а тепер запрошують для пропозицій в межах нечинного документу, який, до того ж, порушує п’ять статей Конституції України. Обговорення хочуть присвятити нововведенням, а не зауваженням для президента щодо накладення вето. І все це вдбувається в робочий час, за кошти державного бюджету.

По-третє, продовжується "протягування" сумнівного закону №5655, хоча у червні Європейський парламент ухвалив резолюцію із закликом до Зеленського не підписувати його. Євродепутати зазначали: "[Європарламент] застерігає від використання майбутніх зусиль з реконструкції для внесення таких змін до законодавства, щоб принести користь певним інтересам за рахунок рівних умов гри та прозорості".

До того ж, у робочу групу, яку створив профільний комітет з підготовки містобудівного кодексу, від Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури увійшов лише один начальник відділу, а не міністр, профільна заступниця чи директор департаменту. Це демонструє позицію міністерства щодо реформи.

Варто також зазначити, що "перша серія" консультацій не привела до жодних рішень чи позитивних змін. Не було жодного протоколу", – завершив Слобожан.

Нагадаємо, торік у грудні 2022 року Верховна Рада підтримала скандальний Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності. Документ передали на підпис Президенту Володимиру Зеленському. Однак він і досі не підписаний.

Після ухвалення закону була зареєстрована петиція зі зверненням до Президента щодо ветування документа, яка за один день набрала понад 25 тис. підписів.

Цьогоріч у червні Європарламент ухвалив резолюцію, у якій міститься застереження щодо підписання містобудівної “реформи” (проєкт 5655). А Асоціація міст України заявила, що готова аргументувати Зеленському "небезпеку для децентралізації" від скандального закону.