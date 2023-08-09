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Близько 11,5 млн людей можуть залишитися без тепла взимку, - громади звернулися до уряду щодо компенсації за різницю в тарифах

До нового опалювального сезону залишилось всього 10 тижнів.

Близько 11,5 млн людей можуть залишитися без тепла взимку, - громади звернулися до уряду щодо компенсації за різницю в тарифах
Фото: Главком

Органи самоврядування з різних областей України продовжують звертатися до уряду щодо компенсації різниці в тарифах підприємствам теплопостачання. Якщо не вирішити цю проблему, взимку без тепла можуть залишитись близько 11,5 млн людей. Про це йдеться у повідомленні на сайті Асоціації міст України, яку очолює мер Києва Віталій Кличко. 

«До нового опалювального сезону залишилось всього 10 тижнів, і наразі вже 66 громад, в яких проживають близько 11,5 млн мешканців, звернулись до уряду України щодо забезпечення компенсації різниці в тарифах підприємствам теплопостачання. Підготовка до опалювального сезону 2023/2024 та його проходження в цілому знаходяться зараз під загрозою», - йдеться у повідомленні. 

Підприємства теплопостачання не мають можливості належним чином підготуватися до зими та гарантувати стабільне проходження опалювального періоду через цілу низку обставин. Це і відсутність компенсації з різниці в тарифах, і примусове стягнення коштів постачальниками природного газу з рахунків підприємств теплопостачання, і збитки внаслідок повномасштабної агресії рф, і низький рівень розрахунків населення за послуги тощо.

Для уникнення катастрофи місцеві ради, їх виконкоми та військові адміністрації з різних областей надсилають звернення до Кабміну щодо виплати компенсації підприємствам ТКЕ. 

«Асоціація міст України робить все, щоб підприємства теплокомуненерго мали змогу підготуватись до наступного опалювального сезону. Неодноразово зверталася до Уряду щодо необхідності якнайшвидшого вирішення цієї проблеми, в тому числі шляхом прийняття змін до закону «Про Державний бюджет України на 2023 рік» щодо компенсації різниці в тарифах підприємствам теплопостачання, водопостачання та водовідведення», які передбачають виділення з Державного бюджету України 36 млрд грн на компенсацію різниці в тарифах», - повідомляють в АМУ.

Станом на 9 серпня звернення до уряду ухвалили вже 15 обласних центрів та понад півсотні інших громад майже з усіх областей України, в яких проживають близько 11,5 млн мешканців.

Раніше повідомлялося, що Правління Асоціації міст України обговорювало проблеми підготовки до зими на засіданні 25 липня, в якому брав участь заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Бутенко.

В АМУ зазначили, що для запобігання катастрофі парламент та уряд мають вжити термінових кроків. Зокрема, компенсувати підприємствам ТКЕ різницю в тарифах, обмежити списання коштів з їхніх рахунків на користь постачальників газу та  продовжити режим ПСО для уникнення значного росту тарифів на тепло.

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