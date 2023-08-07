Монобільшість у Раді планує позбутися Комітету з питань свободи слова, - Сюмар

Нестор Шуфрич, який зараз очолює комітет ВР з питань свободи слова, став надто токсичним для монобільшості. Замість того, щоб позбутися Шуфрича і ОПЗЖ, монобільшість планує позбутися Комітету з питань свободи слова.

Про це нардеп від фракції ЄС Вікторія Сюмар написала у Facebook.

"Цей комітет у ВР працював в найскладніші часи - за цензури Кучми-Медведчука і Януковича-Льовочкіна. І був майданчиком, де принаймні можна було підняти проблему прав журналістів і їх можливості працювати. За результатами цих обговорень злочини проти журналістів були криміналізовані. А спроби цензури після розголосу інколи вдавалося відкочувати назад. З 2019 року в комітеті майже не лишили повноважень і де факто спробували маргіналізувати. Шуфрич цьому явно допоміг, коли клеїв рота скотчем за російську пропаганду на медведчуківських каналах, але «не помічав» відключення українських каналів і відвертої цензури", - написала Сюмар.

За її словами, тепер комітет хочуть ліквідувати. А питання свободи слова хочуть передати комітету з питань прав людини.

"Це є повним нонсенсом, адже там точно немає людей, що мають компетенції в інформполітиці і в жодній європейській країні ці сфери не обʼєднуються в профільні комітети. Швидше права людини обʼєднуються з юстицією, а свобода слова - з інформполітикою. Так було в минулому скликанні і тоді комітет точно був одним з лідером формуванні цієї сфери. Ініціативою комітету були і обмеження російського інформаційного продукту. І квоти на радіо, і квоти на телебаченні. І підтримка українського книгодрукування. І роздержавлення. І гарантії незалежності суспільного мовника. І вдосконалення захисту прав журналістів і ще багато чого. Це був відкритий майданчик для індустрії, журналістів, громадських активістів і просто зацікавлених осіб", - пояснила Сюмар.

Сюмар нагадала, що нещодавні рекомендації Європарламенту чітко вказують на неможливість обмеження свободи слова та преси навіть за особливих умов, тобто воєнного стану.

За її словами варто:

розробити і ухвалити закон Про воєнну цензуру.- з телемарафоном треба закінчувати. Відсутність альтернативної точки зору і критичного мислення творить суспільство пропаганди.

Інформаційний воєнний марафон треба залишити Суспільному мовнику, що єдиний має фінансуватися з держбюджету захищеною статтею.

Російськомовний телеканал Фрідом має стати іномовленням і доносити позицію України англійською, іспанською, арабською чи тими мовами, які ми визначимо пріоритетними.

Медіаринок має лишиться ринком. І жити за рівними умовами, а не як нині, коли частина олігархічних каналів отримує величезне фінансування з бюджету, а невеликі канали виживають як можуть, та ще й з тотальними обмеженнями.

Незаконні відключення від цифрового мовлення має негайно припинитися.

Доступ журналістів до засідань уряду та парламенту може бути обмеженим, але не забороненим.

Парламентський канал Рада має перестати бути ручним інструментом Банкової а стати повноцінним парламентським каналом, як це є в ЄС.

Нагадаємо, що депутати - члени фракції "Європейська солідарність" пропонують Верховній Раді відкликати Нестора Шуфрича з посади голови парламентського комітету з питань свободи слова.

У листопаді минулого року з вимогою зняти Шуфрича, з посади голови парламентського Комітету свободи слова виступив Рух “Чесно”. Рух наголошував, що “неприпустимо, щоб Комітет очолював представник забороненої в країні партії, який, які і інші народні депутати ОПЗЖ, досі мають право доступу до державної таємниці”.