Монобільшість у Раді планує позбутися Комітету з питань свободи слова, - Сюмар

Нестор Шуфрич, який зараз очолює комітет ВР з питань свободи слова, став надто токсичним для монобільшості. Замість того, щоб позбутися Шуфрича і ОПЗЖ, монобільшість планує позбутися Комітету з питань свободи слова.
Про це нардеп від фракції ЄС Вікторія Сюмар написала у Facebook.
"Цей комітет у ВР працював в найскладніші часи - за цензури Кучми-Медведчука і Януковича-Льовочкіна. І був майданчиком, де принаймні можна було підняти проблему прав журналістів і їх можливості працювати. За результатами цих обговорень злочини проти журналістів були криміналізовані. А спроби цензури після розголосу інколи вдавалося відкочувати назад. З 2019 року в комітеті майже не лишили повноважень і де факто спробували маргіналізувати. Шуфрич цьому явно допоміг, коли клеїв рота скотчем за російську пропаганду на медведчуківських каналах, але «не помічав» відключення українських каналів і відвертої цензури", - написала Сюмар.
За її словами, тепер комітет хочуть ліквідувати. А питання свободи слова хочуть передати комітету з питань прав людини.
"Це є повним нонсенсом, адже там точно немає людей, що мають компетенції в інформполітиці і в жодній європейській країні ці сфери не обʼєднуються в профільні комітети. Швидше права людини обʼєднуються з юстицією, а свобода слова - з інформполітикою. Так було в минулому скликанні і тоді комітет точно був одним з лідером формуванні цієї сфери. Ініціативою комітету були і обмеження російського інформаційного продукту. І квоти на радіо, і квоти на телебаченні. І підтримка українського книгодрукування. І роздержавлення. І гарантії незалежності суспільного мовника. І вдосконалення захисту прав журналістів і ще багато чого. Це був відкритий майданчик для індустрії, журналістів, громадських активістів і просто зацікавлених осіб", - пояснила Сюмар.
Сюмар нагадала, що нещодавні рекомендації Європарламенту чітко вказують на неможливість обмеження свободи слова та преси навіть за особливих умов, тобто воєнного стану.
За її словами варто:
- розробити і ухвалити закон Про воєнну цензуру.- з телемарафоном треба закінчувати. Відсутність альтернативної точки зору і критичного мислення творить суспільство пропаганди.
- Інформаційний воєнний марафон треба залишити Суспільному мовнику, що єдиний має фінансуватися з держбюджету захищеною статтею.
- Російськомовний телеканал Фрідом має стати іномовленням і доносити позицію України англійською, іспанською, арабською чи тими мовами, які ми визначимо пріоритетними.
- Медіаринок має лишиться ринком. І жити за рівними умовами, а не як нині, коли частина олігархічних каналів отримує величезне фінансування з бюджету, а невеликі канали виживають як можуть, та ще й з тотальними обмеженнями.
- Незаконні відключення від цифрового мовлення має негайно припинитися.
- Доступ журналістів до засідань уряду та парламенту може бути обмеженим, але не забороненим.
- Парламентський канал Рада має перестати бути ручним інструментом Банкової а стати повноцінним парламентським каналом, як це є в ЄС.
Нагадаємо, що депутати - члени фракції "Європейська солідарність" пропонують Верховній Раді відкликати Нестора Шуфрича з посади голови парламентського комітету з питань свободи слова.
У листопаді минулого року з вимогою зняти Шуфрича, з посади голови парламентського Комітету свободи слова виступив Рух “Чесно”. Рух наголошував, що “неприпустимо, щоб Комітет очолював представник забороненої в країні партії, який, які і інші народні депутати ОПЗЖ, досі мають право доступу до державної таємниці”.