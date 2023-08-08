Арахамія пропонує Торохтію скласти мандат

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пропонує нардепу Богдану Торохтію, який під час воєнного стану поїхав на відпочинок у Болгарію, скласти мандат.

Про це Арахамія написав у Телеграмі.

"Торохтій мав час на те, щоб пояснити свою поведінку під час війни і спробувати хоча би якось реабілітуватися. Як варіант – продати щось з елітного автопарку своєї родини і передати кошти на потреби оборони. Це нікого не виправдовує, але хоча би дає зрозуміти, що людина усвідомила свою помилку і більше так не вчинятиме. Але нічого з цього зроблено не було. Більше того, ми дізналися, що поки родина Торохтія купувала елітне майно, сам він продовжував отримувати з бюджету компенсацію за оренду житла", - написав Арахамія.

За його словами, Торохтій має повернути отримані гроші в бюджет і скласти депутатський мандат. Арахамія також ініціює його виключення з фракції.

Джерела LB у фракції «Слуга народу» розповіли, що окрім Торохтія, Арістова та Холодова, «точно є питання по нардепці Людмилі Марченко. Оскільки є провадження та підозра. Всі бачили те відео. Тому з нею все очевидно. Вона є списочницею, тому посунемо і в Раду зайдуть нові люди. Наскільки зараз ми розуміємо, вона не хоче писати заяву та складати мандат».

Нагадаємо, що Арахамія прокоментував, чому з політсили не виключили народного депутата Торохтія, поміченого журналістами на відпочинку за кордоном. Арахамія запевнив, що "уважно вивчив" історію з Торохтієм.

Торохтій – не єдиний "слуга народу", який побував за кордоном під час воєнного стану з питань, очевидно не повʼязаних із роботою. Арістов за свої поїздки та, ймовірно, службове підроблення, позбувся мандату і отримав підозру. Холодов позбувся мандату, але підозру не отримав. Микола Тищенко, який був у Таїланді, виключений з фракції та партії.

Також співробітники НАБУ і САП викрили помічника чинної народної депутатки Марченко на отриманні хабаря за незаконну видачу дозволів на перетин кордону.