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Законопроєкт про відновлення декларування для чиновників пройшов перше читання

Передбачено, що посадовці (крім військових і аналогічних посад у секторі оборони) мають подати раніше не подані декларації за 2021-2022 роки упродовж 90 днів з моменту набрання чинності законом.

Верховна Рада сьогодні підтримала у першому читанні законопроєкт про відновлення електронного декларування для посадових осіб держави та місцевого самоврядування.

Про це повідомив один з авторів проєкту, голова фракції “Слуга Народу” у Верховній Раді України Давид Арахамія.

Пропонується, що посадовці (крім військових і аналогічних посад у секторі оборони) мають подати раніше не подані декларації за 2021-2022 роки упродовж 90 днів з моменту набрання чинності законом. “Дірок” у періодах декларування та перевірок − не буде”, − зазначив депутат.

Військові, посадовці на окупованих територіях чи територіях ведення бойових дій подають декларацію лише після звільнення, повернення в пункт постійної дислокації (крім ротації), демобілізації, деокупації території тощо.

Відновлюються повноваження НАЗК щодо перевірки декларацій. 

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Прибрано норми про недекларування місця проживання на час війни, які обговорювалися у попередніх редакціях законопроєкту.

Передбачено відновлення публічного доступу до реєстру декларацій, проте із обмеженнями. Наразі пропонується обмежити доступ до інформації про населений пункт, де розташоване майно, а також про ідентифікуючі дані третіх осіб, вказаних у декларації. Проте подати ці дані декларанти муситимуть, а НАЗК і НАБУ/САП зможуть їх перевірити. 

Заповнення декларації має стати зручнішим − дані з інших реєстрів “підтягуватимуться” у акаунт декларанта, полегшуючи заповнення декларації. Разом з тим, декларант буде зобов’язаний перевірити достовірність усіх даних і додати те, чого немає у реєстрах. 

Водночас, у законопроект була додана компромісна норма щодо декларування орендованого майна. Йдеться про те, що декларуванню не підлягатиме об’єкт з ринковою вартістю користування до 50 прожиткових мінімумів (наразі трохи менше 130 000 грн) за весь час користування. 

Нагадаємо, законопроєкт №9534 про внесення змін до деяких законів щодо визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану зареєструвли у Верховній Раді 26 липня.

Е-декларування після початку воєнного стану стало для посадовців і депутатів необовʼязковим. 

У Нацагентстві зі запобігання корупції говорили, що Україна взяла на себе зобов’язання відновити обов’язкове декларування та повноваження НАЗК з перевірки декларацій. Меморандум з МВФ передбачає, що відповідний закон має бути ухвалено до кінця липня 2023 року.

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