В Одесі в Будинку профспілок пролунав вибух. За оновленими даними, унаслідок необережного поводження граната вибухнула у руках масажиста-реабілітолога, який орендував підвальне приміщення.

Реабілітолог загинув, а його відвідувач отримав баротравму легкого ступеня. Про це повідомили в МВС.

"Зараз місце події оглядається спеціалістами вибухотехніками. Походження боєприпасу поліцейські встановлюватимуть у ході досудового розслідування", – йдеться у повідомленні.

Вирішується питання щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) з позначкою "нещасний випадок" та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Фото: МВС