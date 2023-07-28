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В одеському Будинку профспілок внаслідок вибуху гранати загинула людина

На місці працюють відповідні служби.

В одеському Будинку профспілок внаслідок вибуху гранати загинула людина
Архівне фото
Фото: dumskaya.net

В Одесі в Будинку профспілок пролунав вибух. За оновленими даними, унаслідок необережного поводження граната вибухнула у руках масажиста-реабілітолога, який орендував підвальне приміщення. 

Реабілітолог загинув, а його відвідувач отримав баротравму легкого ступеня. Про це повідомили в МВС

"Зараз місце події оглядається спеціалістами вибухотехніками. Походження боєприпасу поліцейські встановлюватимуть у ході досудового розслідування", – йдеться у повідомленні. 

Вирішується питання щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) з позначкою "нещасний випадок" та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Фото: МВС

Фото: МВС

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