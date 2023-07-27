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Зеленський відвідав у Одесі бійців у реабілітаційному відділенні

Також президент привітав медиків із професійним святом.

Зеленський відвідав у Одесі бійців у реабілітаційному відділенні
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський у Одесі ознайомився з роботою відділень у медичних закладах, де захисники України проходять фізичну реабілітацію та відновлення.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

В одному з медзакладів Одеси створено сучасне відділення для військовослужбовців на 30 ліжок, інший медично-реабілітаційний центр був капітально відремонтований і переоснащений.

У закладі відбувається комплексна медична реабілітація постраждалих від вибухів, обстрілів, бомбардувань військових і цивільних поранених, відновлення їхнього фізичного та психологічного стану.

Фахівці закладу навчаються та переймають європейський досвід проведення комплексної медичної реабілітації у стаціонарних умовах.

Фото: Пресслужба Офісу президента України

Фото: Пресслужба Офісу президента України

Фото: Пресслужба Офісу президента України

Фото: Пресслужба Офісу президента України

Володимир Зеленський поспілкувався із захисниками, які перебувають на реабілітації, а також із медичними працівниками з різних куточків України.

Президент привітав медиків із професійним святом та подякував їм за самовіддану працю, досвід і професіоналізм. Також він вручив державні нагороди військовим і цивільним медичним працівникам.

Перед тим під час робочої поїздки до Миколаївської області Володимир Зеленський відвідав медзаклади в Миколаєві та Очакові.

У хірургічному відділенні лікарні в Миколаєві президент поспілкувався з дітьми, які лікуються після мінно-вибухових травм, отриманих під час обстрілів російськими окупантами.

Також в Очакові глава держави відвідав стабілізаційний медичний пункт, де отримують допомогу поранені на передовій українські бійці.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський привітав Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та командувача Сухопутних військ і угруповання "Хортиця" Олександра Сирського з Днями народження, які обидва святкували в липні.

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