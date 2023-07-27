Російські окупанти обстріляли Бериславський район Херсонщини

Внаслідок обстрілу було зруйновано та пошкоджено близько 20 будинків місцевих жителів.

Про це повідомив начальник Бериславської РВА Володимир Літвінов.

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