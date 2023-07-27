Російські окупанти обстріляли Бериславський район Херсонщини

Вдень 27 липня росіяни обстріляли с.Новоберислав Бериславської територіальної громади Херсонської області.
Про це повідомив начальник Бериславської РВА Володимир Літвінов.
Росіяни нанесли удар по селу керованими авіаційними снарядами.
Внаслідок обстрілу було зруйновано та пошкоджено близько 20 будинків місцевих жителів.
Інформація щодо постраждалих людей наразі уточнюється.
Нагадаємо, сьогодні ввечері, 27 липня, російські окупаційні війська обстріляли сел. Дмитрівка Куцурубської громади Миколаївської області.