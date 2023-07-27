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14 років тюрми отримав колаборант із Лиману, який передавав окупантам дані про переміщення САУ, танків і мобільного шпиталю ЗСУ

Також засуджений здавав місця розташування блокпостів і бомбосховищ, у яких могли перебувати люди. 

14 років тюрми отримав колаборант із Лиману, який передавав окупантам дані про переміщення САУ, танків і мобільного шпиталю ЗСУ
Фото: З відкритих джерел

14 років позбавлення волі отримав житель Лиману на Донеччині, котрий передавав росіянам дані про переміщення САУ, танків і мобільного шпиталю Збройних Сил України.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Суд також позбавив зловмисника права обіймати посади, пов’язані із виконанням функцій держави та місцевого самоврядування, на строк 15 років, з конфіскацією майна. 

Фото: Донецька обласна прокуратура

Прокурори у суді довели, що з листопада 2022 по травень 2023 року, після того, як українські захисники вибили окупаційні війська з території та околиць Лиману, засуджений спілкувався з ворогами через WhatsApp та "Однокласники". Зловмисник передавав навіднику тактичної групи та розвіднику-саперу батальйонів спецпризначення "ДНР" інформацію військового характеру. 

"Текстовими повідомленнями та GPS-координатами на мапах засуджений інформував їх про місця дислокації особового складу й переміщення техніки ЗСУ на території міст Лиману, Слов’янська й Лиманської і Миколаївської територіальних громад. Зокрема, повідомляв про рух самохідних артилерійських установок, танків і мобільного шпиталю", - повідомили в прокуратурі.

Також засуджений здавав місця розташування блокпостів і бомбосховищ, у яких могли перебувати люди. 

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Нагадаємо, до 15 років тюрми загрожує жителю Торецька, котрий зливав ворогу позиції української артилерії під Бахмутом.

Колаборант, який охороняв адмінбудівлі росіян під час окупації Херсона, проведе 8 років за ґратами.

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