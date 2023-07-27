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На потреби ЗСУ передали російський танк, із якого окупанти обстріляли лікарню на Сумщині

Техніка була речовим доказом у кримінальному провадженні за фактом обстрілу лікарні 23 березня 2022 року. 

На потреби ЗСУ передали російський танк, із якого окупанти обстріляли лікарню на Сумщині
Фото: Сумська обласна прокуратура

Прокурори Сумщини передали на потреби ЗСУ російський танк Т-80, з якого окупанти обстрілювали Тростянецьку лікарню.

Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.

Техніка була речовим доказом у кримінальному провадженні за фактом обстрілу лікарні 23 березня 2022 року. 

Фото: Сумська обласна прокуратура

"Вдалось встановити, що віддав наказ про здійснення прицільних пострілів по будівлі лікарні 23-річний Ж., який обіймає посаду командира танка 6-ї танкової роти 12-го гвардійського танкового полку "Шепетівський" 4-ї гвардійської танкової дивізії "Кантимирівська", - зазначили у прокуратурі.

Щодо російського військовослужбовця Сумська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28/ч. 1 ст. 438 КК України). Наразі справа перебуває на стадії підготовчого судового засідання, вирішується питання щодо проведення спеціального судового розгляду. 

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Нагадаємо, минулого місяця ДБР передало ЗСУ 17 авто родичів Медведчука і Козака вартістю понад $1 млн.

Раніше БЕБ передало військовим вилучену у псевдоволонтерів амуніцію і медикаменти на 2 млн гривень - це понад 3 000 кровоспинних засобів, понад 200 розвантажувальних жилетів, плитоносок та бронепластин до них.

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