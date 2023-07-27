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Пілота однієї з українських авіакомпаній затримали за підозрою у виправдовуванні російської агресії

Раніше він працював на окупантів в Криму.

Пілота однієї з українських авіакомпаній затримали за підозрою у виправдовуванні російської агресії
Фото: Прокуратури АР та м. Севастополя

Пілота однієї з українських авіакомпаній затримали за підозрою у виправдовуванні російської агресії.

Про це повідомив Офіс Генпрокурора. 

За процесуального керівництва прокуратури АР та м. Севастополя колишньому диспетчеру окупаційної "Кримаеронавігації", який пізніше працевлаштувався до однієї з українських авіакомпаній, повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через держкордон та виправдовуванні збройної агресії РФ (ч. 2 ст. 332, ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, до 2014 року громадянин України обіймав посаду диспетчера регіонального структурного підрозділу "Кримаерорух", що здійснювала управління повітряним рухом над українським півостровом.

Після захоплення Криму російськими збройними силами підозрюваний достовірно знав, що Україна офіційно припинила функціонування усіх аеропортів на окупованій території. При цьому, він перейшов працювати до окупантів на аналогічну посаду у диспетчерський центру вже російської "Кримаеронавігації".

Підозрюваний продовжив здійснювати диспетчерське обслуговування та контроль руху літаків з РФ на територію півострова та у зворотному напрямку, сприяючи незаконному переправленню осіб через державний кордон України.

Пізніше він вирішив переїхати на материкову частину та працевлаштувався до однієї з українських авіакомпаній на посаду пілота.

Після повномасштабного вторгнення РФ підозрюваний почав активно підтримувати та виправдовувати збройну агресію. Через власний акаунт у забороненій російській соцмережі чоловік "звеличував подвиги" російської армії, розповсюджував наративи російської пропаганди та сподівався на окупацію більшої частини України, включно зі столицею.

Правоохоронці затримали підозрюваного на Київщині. За результатами обшуку у нього виявили речі та документи, що підтверджують його протиправну діяльність, у тому числі паспорт громадянина РФ та російську валюту.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Нагадаємо, посадовиця Укрзалізниці готувала повітряний удар РФ по логістичних шляхах ЗСУ на Дніпропетровщині. СБУ затримала зловмисницю.

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