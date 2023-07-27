З окупованого Маріуполя повернули 17-річного хлопця

З окупованого Маріуполя вдалося повернути 17-річного Владислава. Про це повідомили у Мінреінтеграції.

Хлопець із 2014 року зростав без батьків. Після захоплення міста наприкінці лютого 2022-го, він опинився в окупації.

“Весь цей час юнак був на зв’язку з однокурсником, з яким здружився у маріупольському навчальному закладі. Це той відважний Вячеслав, якому у травні вдалося вирватися з ТОТ”, − зазначили у міністерстві.

Зараз Владислав перебуває у безпеці в Києві.

“Якщо ви стали свідком незаконного переміщення дітей на тимчасово окуповану територію або територію рф, обов’язково повідомте про це профільному фахівцю Мінреінтеграції Наталії Ємець за телефоном: (050) 562-03-13. Також можна зателефонувати на гарячу лінію Національного інформаційного бюро 16-48”, − нагадують у міністерстві.

Нагадаємо, два тижні тому додому вдалося повернути ще двох дітей із тимчасово окупованої території. 5- та 12-річні сестри розлучилися з батьками з першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Весь час вони перебували з бабусею, яка відмовлялася передавати дітей матері, котра повернулася з полону.