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З окупованого Маріуполя повернули 17-річного хлопця

Владислав із 2014 року зростав без батьків. 

З окупованого Маріуполя повернули 17-річного хлопця
Зруйнований Маріуполь
Фото: з архіву Ірини Полюшкіної

З окупованого Маріуполя вдалося повернути 17-річного Владислава. Про це повідомили у Мінреінтеграції.

Хлопець із 2014 року зростав без батьків. Після захоплення міста наприкінці лютого 2022-го, він опинився в окупації. 

“Весь цей час юнак був на зв’язку з однокурсником, з яким здружився у маріупольському навчальному закладі. Це той відважний Вячеслав, якому у травні вдалося вирватися з ТОТ”, − зазначили у міністерстві. 

Зараз Владислав перебуває у безпеці в Києві. 

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“Якщо ви стали свідком незаконного переміщення дітей на тимчасово окуповану територію або територію рф, обов’язково повідомте про це профільному фахівцю Мінреінтеграції Наталії Ємець за телефоном: (050) 562-03-13. Також можна зателефонувати на гарячу лінію Національного інформаційного бюро 16-48”, − нагадують у міністерстві.

Нагадаємо, два тижні тому додому вдалося повернути ще двох дітей із тимчасово окупованої території. 5- та 12-річні сестри розлучилися з батьками з першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Весь час вони перебували з бабусею, яка відмовлялася передавати дітей матері, котра повернулася з полону.

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