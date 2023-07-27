Головне за ніч та ранок. Четвер, 27 липня

Уночі 27 липня Росія атакувала Україну з південно-східного напрямку ударними безпілотниками та крилатими ракетами.

Зафіксовано пуски двох "Калібрів" з підводного човна в Акваторії Чорного моря та восьми іранських дронів-камікадзе "Shahed-136/131" з напрямку Приморсько-Ахтарськ.

Унаслідок удару росіян по портовій інфраструктурі Одеської області загинув цивільний охоронець, є пошкодження терміналів.

Атаки на Одесу, зокрема на її порти і зерносховища, ворог активізував із 17 липня, коли односторонньо вийшов із "зернової угоди". Відтоді він бив по області щоночі протягом декількох діб. За цей час руйнувань зазнала не лише портова інфраструктура, а і історичний центр Одеси та навіть храм УПЦ МП.

На Харківщині ворог влучив керованою авіабомбою поруч з житловою багатоповерхівкою.

“Минулої ночі ворог завдав удару керованою авіабомбою КАБ-250 по смт Ківшарівка Куп'янського району. Зафіксовано влучання поруч з 5-поверховим житловим будинком. Будинок пошкоджено, в одній з квартир обвалилася стіна. Також пошкоджено сусідній 9-поверховий будинок”, – повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його даними, загинула жінка 74 років. Ще три жінки та один чоловік отримали поранення. Їхній стан середньої тяжкості.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби відбулось 28 бойових зіткнень.

Ворог завдав 49 ракетних та 37 авіаційних ударів, здійснив понад 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та мирних населених пунктах. Є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та двох – по його зенітно-ракетних комплексах. Підрозділи ракетних військ і артилерії минулої доби уразили 11 артилерійських засобів на вогневих позиціях, два пункти управління, склад боєприпасів, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще три важливі цілі російських окупантів..

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 26 липня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 590 російських окупантів, 9 танків, 11 бойових броньованих машин і 18 артилерійських систем. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні 244 270 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Російські окупанти з важкої артилерії обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Внаслідок атаки пошкоджено будівлі освітнього закладу, церкви, адмінбудинку, компанії зв'язку та пошту, а також два двоповерхові будинки і господарську споруду. Обійшлося без постраждалих, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Усю ніч російська армія гатила по Нікопольщині. Обстріляла район сім разів. Майже три десятки снарядів із важкої артилерії влучили в Нікополь, Покровську та Червоногригорівську громади", - написав Лисак.

Унаслідок атаки постраждали також лінії електропередачі.

Міністерство молоді та спорту змінило правила участі українських спортсменів у змаганнях, де виступають спортсмени з Росії та Білорусі, йдеться в новій версії наказу відомства “Про деякі питання участі офіційних делегацій національних збірних команд України у міжнародних змаганнях з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю”.

Українські спортсмени тепер можуть брати участь у змаганнях, де росіяни та білоруси виступають під нейтральним прапором.

Водночас українцям заборонено брати участь у змаганнях, де росіяни та білоруси виступають під своїм національним прапором, використовують національну символіку або діями чи заявами висловлюють приналежність до Росії чи Білорусі.

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