Серед іншого, росіяни обстріляли Авдіївку з Градів і артилерії та завдали удару двома ракетами по Авдіївському КХЗ.

На Донеччині окупанти за минулу добу вбили одного цивільного, ще дев’ять поранили.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

На Донецькому напрямку пошкоджено 2 будинки у Кураховому. Зранку росіяни обстріляли Авдіївку з Градів і артилерії та завдали удару двома ракетами по Авдіївському КХЗ.

У Мар'їнській громаді поранено 2 людини: у Красногорівці і Новомихайлівці; 1 людина поранена в Соловйовому Очеретинської громади.

На Горлівському напрямку численних обстрілів зазнала Торецька громада: у Нью-Йорку пошкоджено 12 будинків, 5 у Торецьку, 1 у Залізному. У Часовоярській громаді пошкоджено 5 будинків. 1 людина поранена у Васюківці Соледарської громади. У Білокузьминівці Костянтинівської громади пошкоджено будинок.

На Лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Сіверську і 2 будинки у Торському Лиманської громади.

Всього за добу росіяни вбили 1 жителя Донеччини, поранили ще 9.

Фото: Telegram/Павло Кириленко

Нагадаємо, Росія вночі знову атакувала портову інфраструктуру Одеської області. Є загиблий. Окупанти вдарили "калібрами" з підводного човна.