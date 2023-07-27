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На Донеччині окупанти за добу вбили одного цивільного, ще дев’ять поранили

Серед іншого, росіяни обстріляли Авдіївку з Градів і артилерії та завдали удару двома ракетами по Авдіївському КХЗ.

На Донеччині окупанти за добу вбили одного цивільного, ще дев’ять поранили
Фото: Telegram/Павло Кириленко

На Донеччині окупанти за минулу добу вбили одного цивільного, ще дев’ять поранили. 

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко. 

На Донецькому напрямку пошкоджено 2 будинки у Кураховому. Зранку росіяни обстріляли Авдіївку з Градів і артилерії та завдали удару двома ракетами по Авдіївському КХЗ. 

У Мар'їнській громаді поранено 2 людини: у Красногорівці і Новомихайлівці; 1 людина поранена в Соловйовому Очеретинської громади.

На Горлівському напрямку численних обстрілів зазнала Торецька громада: у Нью-Йорку пошкоджено 12 будинків, 5 у Торецьку, 1 у Залізному. У Часовоярській громаді пошкоджено 5 будинків. 1 людина поранена у Васюківці Соледарської громади. У Білокузьминівці Костянтинівської громади пошкоджено будинок.

На Лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Сіверську і 2 будинки у Торському Лиманської громади.

Всього за добу росіяни вбили 1 жителя Донеччини, поранили ще 9. 

Фото: Telegram/Павло Кириленко

Нагадаємо, Росія вночі знову атакувала портову інфраструктуру Одеської області. Є загиблий. Окупанти вдарили "калібрами" з підводного човна. 

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