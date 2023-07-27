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Уночі в Хмельницькій області знову працювала ППО

Даних про ушкодження і потерпілих поки немає. 

Уночі в Хмельницькій області знову працювала ППО
Ілюстративне фото
Фото: espreso.tv

Росіяни атакували Хмельницьку область і в ніч на 27 липня, менш ніж через пів доби після масованої ракетної атаки. 

Повідомлення про спрацювання протиповітряної оборони опублікувала Хмельницька ОВА близько 3 ночі. Інших деталей про цю атаку поки немає.

"Чутно звуки вибухів в Хмельницькій області. Працює ППО", – йшлося у повідомленні.

Учора після пʼятої години вечора росіяни почали багатогодинну масовану атаку, однієї з цілей якої був аеродром Старокостянтинів у Хмельницькій області. 

Близько 19:00 26 липня російські окупанти з винищувачів МіГ-31К завдали удару чотирма аеробалістичними ракетами Х-47 “Кинджал” у напрямку Хмельницької області. В ОВА повідомили, що ППО відбила атаку. Деякі уламки впали на територію приватного будинку, поранених нема. Загалом під час атак 26 липня ППО України збила три крилаті ракети і 33 ракети "Х". 

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