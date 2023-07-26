Лише протягом сьогоднішнього ракетного нальоту вдалося збити понад 30 ракет – абсолютну більшість із тих, що були застосовані проти нас.

Сьогодні день, який варто завершити особливою подякою всім нашим воїнам ППО за кожну збиту російську ракету.

Про це у своєму зверненні зазначив президент України Володимир Зеленський.

“Зараз дані ще уточнюються, але, за попередніми доповідями, лише протягом сьогоднішнього ракетного нальоту вдалося збити понад 30 ракет – абсолютну більшість із тих, що були застосовані проти нас”, - розповів президент.

Він додав, що є кілька влучань, є й падіння уламків ракет. Але дуже важливо, що зухвалість цієї атаки вдалося знищити.

“Сьогодні відбулось перше екстрене засідання Ради Україна – НАТО. Ми домовлялися про це засідання з Генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, буквально за кілька днів зібрали Раду. І Єнс, і всі держави-союзники відреагували оперативно та солідарно.

На рівні Альянсу чітко засуджені російські атаки проти нашої держави, проти наших портів. Обговорили, які конкретно дії можуть повернути спокій і передбачуваність Чорноморському регіону”, - повідомив голова держави.

Володимир Зеленський підтвердив, що Сенат Італії ухвалив сьогодні рішення щодо визнання Голодомору геноцидом українського народу. І важливо, що визнання світом історичної правди про Голодомор стає дедалі впевненішим – крок за кроком ми забезпечимо повне визнання цієї правди.

Також президент провів кілька важливих нарад щодо підготовки міжнародних заходів у серпні, зокрема Кримської платформи.

“Готуємо й перелік деокупаційних кроків для Криму. Комплексних: і безпекових, і економічних, і соціальних. Ми можемо доволі швидко реінтегрувати Крим у державну тканину України. Власне, уже зараз окупантам варто подумати там, у Криму, що, поки Кримський міст ще хоч так-сяк працює, треба їм повертатися додому, у Росію”, - підкреслив Зеленський.

Він пообіцяв, що Крим, як і вся Україна, буде вільним від усього російського зла, починаючи від російських ракет і закінчуючи кожним російським окупантом, а Росія програє цю війну, і жодна ракета її не врятує.

“До речі, сьогодні були дуже непогані результати у наших хлопців на фронті. Молодці. Деталі згодом”, - підсумував Верховний головнокомандувач.

Нагадаємо, що за даними Міноборони, Російська Федерація готує кораблі та літаки для блокування районів Чорного моря після свого виходу із зернової угоди.

За даними британської розвідки, Росія вивела у Чорне море корвет, який може перехоплювати комерційні судна.