Литва оплатить навчання 350 українських студентів

Минулого навчального року понад тисяча українців були прийняті до вишів Литви.

Міністерство освіти, науки і спорту частково профінансує навчання в Литві 350 українських студентів в рамках продовження допомоги українським біженцям.

Вільнюс сплатить 60 відсотків вартості навчання для українців, а решту покриють вищі навчальні заклади, де українським студентам-першокурсникам виділили майже 643 тисячі євро, повідомляє Європейська правда.

Також зазначається, що студенти отримуватимуть щомісячну стипендію у розмірі 300 євро, щоб покрити основні потреби на проживання та придбання матеріалів для навчання.

Уточнюється, що українські випускники, які отримали атестат про повну загальну середню освіту в Литві, матимуть пріоритет при вступі до вишів країні, тоді як абітурієнтам, які здобули середню освіту в Україні, потрібно мати відповідний атестат та скласти український вступний іспит.

За рішенням влади, українці, які бажають отримати державну підтримку на навчання в Литві, мають право подавати документи на вступ безпосередньо до одного або декількох вишів і брати участь в оголошених ними конкурсах.

Минулого навчального року майже 800 українців були прийняті на бакалаврські програми та близько 220 – на магістерські у Литві. 13 українців вступили до аспірантури.

Нагадаємо, що у Литві стартував збір грошей під назвою "Пісні дронів". Він триватиме до 24 серпня.