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27 липня в Україні очікуються грози

У Києві буде хмарно.

27 липня в Україні очікуються грози
Фото: ЕРА/UPG

Завтра, 27 липня, на всій території нашої країни, крім південного сходу, очікуються грози, місцями шквали 15-20 м/с.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

В Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Київській, Чернігівській, вночі і в більшості західних областей прогнозують значні дощі. Оголошено перший рівень небезпечності (жовтий).

За прогнозом синоптиків, завтра у Києві буде хмарно. Вночі та вранці значний, вдень помірний дощ, гроза. Вітер північно-західний 7-12 м/с, подекуди шквали 15-20 м/с.

Температура в області вночі 14-19°, вдень 20-25°, по Києву вночі 16-18°, вдень 20-22°. 

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