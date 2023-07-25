Жителів Закарпаття попередили про загрозу селевих потоків

Українців попередили про небезпечні погодні явища у Закарпатській області. У гірських районах можливий схід невеликих селевих потоків.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

"25-26 липня в Закарпатськiй областi, в мiсцях проходження сильних злив, очікується формування значного мiсцевого та схилового стоку, стрiмке пiдвищення рiвнiв води на малих водотоках з пiдтопленням понижених мiсць, особливо в населених пунктах, внаслiдок захаращення русел потiчкiв та водовiдвiдних канав. В гiрських районах існує загроза сходу невеликих селевих потоків", - йдеться у повідомленні.

Оголошено ІІ рiвень небезпеки - помаранчевий.

"26-27 липня, у зв’язку з очiкуваними значними опадами, на рiчках суббасейнiв Прута та Сiрету очікуються підвищення рiвнiв води на 0,2-0,8 м над рівнями на 8 годину 25 липня, без негативних наслідків. В мiсцях проходження сильних злив відбуватиметься формування значного мiсцевого та схилового стоку, в гiрських районах iснує загроза формування локальних селевих потокiв", - розповіли в ДСНС.

Нагадаємо, що у суботу, 22 липня, у столиці було зафіксовано рекорд добової кількості опадів - 29,9 мм, що перевищило рекордний показник 2007 року.