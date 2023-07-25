З прикордоння Харківщини евакуювали більше 10 людей, - поліція

Дітей та дорослих автобусами вивезли до більш безпечних місць області.

У Вовчанському районі Харківській області волонтери, спецпризначенці та ювенальні поліцейські провели евакуацію дітей і дорослих з небезпечних районів, що потерпають від обстрілів російських окупантів.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Під час евакуації одночасно працює декілька груп. Загалом за день 24 липня було евакуйовано 11 дітей і дорослих.

“Багато людей прив’язані до своїх домівок, вони звикли жити тут, вони бояться перемін. Їх навіть обстріли не лякають, але вдається їх умовити, коли мова йде про безпеку дітей”, - розповів начальник сектору ювенальної превенції відділу превенції Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області Олександр Чигрінов.

Дітей та дорослих автобусами вивезли до більш безпечних місць регіону.

Раніше повідомлялось, що евакуацією родин з дітьми з найбільш небезпечних населених пунктів Харківської області займались поліцейські екіпажі “Білий янгол”. За один день з трьох сіл вдалось вивезти понад 10 неповнолітніх, їх супроводжували члени родини.