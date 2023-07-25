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Під час бойових дій в Україні постраждав раніше звільнений Росією американець Тревор Рід

Обставини поранення Ріда під час бою не зрозумілі.

Під час бойових дій в Україні постраждав раніше звільнений Росією американець Тревор Рід
Фото: ABC NEWS

Колишній морський піхотинець США Тревор Рід отримав поранення під час бойових дій в Україні. 

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерело.

Зазначається, що Тревор Рід неправомірно утримувався в Росії майже три роки, перш ніж був звільнений у квітні минулого року.

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Джерело CNN повідомило, що Ріда транспортували до лікарні в Києві та евакуювали до Німеччини для надання медичної допомоги.

Наразі обставини поранення Ріда під час бою не зрозумілі.

Нагадаємо, у квітні цього року колишній морський піхотинець США Купер “Гарріс” Ендрюс був убитий на околиці Бахмута. Цю інформацію підтвердила його матір та колеги в Україні.

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