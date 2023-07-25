Шахраї розсилають повідомлення очільникам міст Дніпропетровщини від імені керівника ОВА

Декілька очільників міст Дніпропетровщини отримали повідомлення від шахраїв із проханням "терміново" передзвонити. Зловмисники при цьому прикривалися імям керівника ОВА Сергія Лисака.

Про це Лисак повідомив у соцмережах.

За його словами, мобільний номер - невідомий. "Ще один цікавий «штрих» до загальної картини – російська мова «меседжу»", - додав Лисак.

Він наголосив, що не має стосунку до цього розсилання повідомлень. "Хто і навіщо надсилає такі повідомлення – розбиратимуться правоохоронці", - зазначив керівник ОВА.

Нагадаємо, раніше керівник Житомирської обласної військової адміністрації попередив жителів регіону про шахраїв, які від його імені збирають кошти начебто для українських військових.

Схожий інцидент із Житомирською ОВА трапився торік у листопаді. Тоді зловмисники розсилали фейкові листи з оголошенням про збір коштів "на благодійність" від імені обласної адміністрації.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім попередив, що шахраї здійснюють дзвінки нібито від його імені і просять про "допомогу". А на Хмельниччині невідомі, прикриваючись ОВА, вимагали гроші на армію.