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Шахраї розсилають повідомлення очільникам міст Дніпропетровщини від імені керівника ОВА

Лисак звернувся в поліцію.

Шахраї розсилають повідомлення очільникам міст Дніпропетровщини від імені керівника ОВА
Фото: Telegram/Сергій Лисак

Декілька очільників міст Дніпропетровщини отримали повідомлення від шахраїв із проханням "терміново" передзвонити. Зловмисники при цьому прикривалися імям керівника ОВА Сергія Лисака.

Про це Лисак повідомив у соцмережах.

За його словами, мобільний номер - невідомий. "Ще один цікавий «штрих» до загальної картини – російська мова «меседжу»", - додав Лисак.

Він наголосив, що не має стосунку до цього розсилання повідомлень. "Хто і навіщо надсилає такі повідомлення – розбиратимуться правоохоронці", - зазначив керівник ОВА.

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Нагадаємо, раніше керівник Житомирської обласної військової адміністрації попередив жителів регіону про шахраїв, які від його імені збирають кошти начебто для українських військових.

Схожий інцидент із Житомирською ОВА трапився торік у листопаді. Тоді зловмисники розсилали фейкові листи з оголошенням про збір коштів "на благодійність" від імені обласної адміністрації.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім попередив, що шахраї здійснюють дзвінки нібито від його імені і просять про "допомогу". А на Хмельниччині невідомі, прикриваючись ОВА, вимагали гроші на армію.

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