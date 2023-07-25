Внаслідок обстрілу окупантами селища під Херсоном постраждала жінка.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

“Близько 13 години російські війська вкрили вогнем селище. Снаряди влучили в приватні будинки. Поранення дістала 58-річна жінка. Постраждалу доставили до лікарні. У неї численні забої та садна”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що медики надали жінці необхідну допомогу. Далі жінка лікуватиметься амбулаторно.

Нагадаємо, Росія за добу і ніч атакувала 13 областей України. Зазнали нападів Київська, Чернігівська, Сумська, Черкаська, Луганська, Миколаївська, Харківська, Херсонська, Дніпропетровська, Полтавська, Житомирська, Донецька, Запорізька області.