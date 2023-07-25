Якщо у нас будуть F-16, ми не будемо залежати від російського шантажу в експорті українського зерна, – Кулеба

Також глава українського МЗС повідомив, що Україна працює над отриманням від США ракет ATACMS і більше обладнання для розмінування.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що, якщо в України будуть F-16, то країна не буде залежати від російського шантажу в експорті українського зерна.

Про це він повідомив в інтерв’ю France 24.

“Ми, безумовно, зацікавлені в отриманні ракет ATACMS, але я також, задля справедливості, маю сказати, що ми вже отримуємо ракети великої дальності з інших країн - з Великобританії та Франції. Нам треба більше, але в принципі у нас такі ракети є. Ми продовжимо працювати над тим, щоби отримати ракети ATACMS, але ми розуміємо логіку Вашингтона в цьому питанні”, – сказав Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що зараз критично важливо надати Україні більше машин та обладнання для розмінування, адже українські Збройні сили ведуть свій контрнаступ через сильно заміновані поля.

Також міністр повідомив, що питання з винищувачами F-16 вирішене.

“Це потребує часу. Ми в процесі, але ця угода укладена. Якщо у нас будуть F-16, ми не будемо залежати від російського шантажу в експорті українського зерна на світові ринки. Тож чим швидше ми їх отримаємо, тим швидше ми зможемо запустити новий коридор, захищений, ефективний, який безперешкодно функціонуватиме і захищатиме мільйони тонн українського зерна”, – сказав Кулеба.

Міністр зауважив, що це дозволить українській продукції вийти на світовий ринок, стабілізуючи ціни, знизивши їх, допомагаючи людям уникнути голоду, а головне - позбавити Росію важелів шантажу на світ.

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони України повідомив, що тренування на F-16 почнеться у серпні і триватиме щонайменше шість місяців. Навчання, ймовірно, буде проходити в Данії та Нідерландах, а також, можливо, у Великій Британії чи Польщі.

Раніше видання Washington Post повідомило, що Білий дім далі не хоче надсилати Україні ракети ATACMS. У Пентагоні вважають, що у Києва є нагальніші потреби.

Також зазначимо, що глава українського МЗС нещодавно розпочав своє третє турне країнами Африки на тлі загострення глобальної продовольчої кризи після виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи. Зокрема, Дмитро Кулеба закликав Африку та Азію вжити спільних заходів проти продовольчого тероризму: “РФ намагається досягти поступок, утримуючи в заручниках 400 мільйонів людей".