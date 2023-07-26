У Криму шестеро окупантів поранені внаслідок удару по ремонтному батальйону міноборони Росії

У Красногвардійському районі Криму шестеро окупаційних військових отримали поранення внаслідок ракетного удару по ремонтному батальйону міноборони Росії. Про це з посиланням на російські джерела повідомляє проєкт Радіо Свободи "Крим Реалії".

Джерела російського телеграм-каналу в медичних службах Криму повідомили, що вранці до лікарні з різними пораненнями привезли шістьох військових ремонтного батальйону міністерства оборони РФ.

"Поранення військові отримали 25 липня внаслідок влучання в їхнє розташування невстановлених ракет. Імовірно, це були ракети Storm Shadow. Пошкоджено одну з будівель розташування. Площа пожежі становила близько 500 квадратних метрів", – йдеться в повідомленні.

Редакція не може підтвердити цю інформацію з незалежних джерел.

Нагадаємо, що через місяць після удару ракетами по мостах в Чонгарі окупанти все ще не змогли відновити логістику. Мости не витримують попередньої кількості важкої техніки, тож росіяни намагаються перекидати її через окуповану материкову частину України. Вона перебуває під вогневим контролем ЗСУ. Щоб убезпечити себе, окупанти примушують цивільні машини рухатися в колонах із військовими.