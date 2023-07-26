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Росія робить злочинців із тих, хто боронив рідну землю, – Омбудсмен Лубінець про судилище над “айдарівцями” в РФ

Омбудсмен закликав світ реагувати на такі ганебні судилища захисників України.

Росія робить злочинців із тих, хто боронив рідну землю, – Омбудсмен Лубінець про судилище над “айдарівцями” в РФ
Фото: скріншот

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець прокоментував судилище над українськими військовослужбовцями батальйону “Айдар” у РФ, заявивши, що Росія робить злочинців із тих, хто боронив рідну землю.

Про це Омбудсмен повідомив у Telegram. 

“В Ростові-на-Дону показово судять українських військовослужбовців батальйону «Айдар». На лаві підсудних – 18 полонених. Українським захисникам інкримінують насильницьке захоплення влади, зміну конституційного ладу так званої ДНР і участь в діяльності терористичної організації”, – написав Лубінець.

Він заявив, що це чергове судилище, яке підтверджує всьому світу, що Росія робить злочинців із тих, хто боронив рідну землю. 

“Це ті люди, які не вторгались на чужі території, а лише боролись за свою свободу, державу, сім’ю і життя. Світ має реагувати на такі ганебні судилища захисників України. Адже очевидно для всіх, що на лаві підсудних мають опинитися не ті, хто захищається, а ті, хто зі зброєю в руках прийшов на чужі території”, – йдеться в повідомленні.

Омбудсмен зауважив, що Росія цинічно займається кримінальним переслідуванням українських громадян і, відчуваючи безкарність, продовжує своє криваве "справедливе правосуддя" над тими, кого не змогли залякати і зламати. 

Лубінець наголосив, що такі судилища – це чергове грубе порушення загарбниками Женевської конвенції, за що країна-агресорка повинна постати перед судом.

Нагадаємо, вчора в Росії почали суд над 18 полоненими "айдарівцями". Принаймні деякі з них у полоні з весни 2022. 

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