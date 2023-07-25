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У Росії почали суд над 18 полоненими "айдарівцями"

Принаймні деякі з них у полоні з весни 2022. 

У Росії почали суд над 18 полоненими "айдарівцями"
Фото: скрін

Російський Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону почав слухання по суті кримінальної справи проти 18 полонених українських військових батальйону "Айдар". Про це заявили російські пропагандисти. 

Росія вважає український батальйон "екстремістською організацією". Адвокат одного з обвинувачених Павло Косован раніше заявляв, що бійців звинувачують за статтям так званого кримінального кодексу псевдореспубліки "днр".

Одна зі "статей" – "насильницьке захоплення влади та зміна конституційного ладу" та "участь у діяльності терористичної організації". Статті зі створеного окупантами "кримінального кодексу" так званої республіки в ході розгляду справи збираються змінити на статті кримінального кодексу РФ. 

"Свідомі" писали, що до 10 липня 2023 полонених тримали в СІЗО на окупованій території Донецької області. Потім їх відправили до СІЗО Ростовської області Росії. 

За даними медіа, деяких військових взяли в полон навесні 2022 року. 

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