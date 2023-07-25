Вимога деяких країн продовжити обмеження ЄС щодо української агропродукції суперечить їхнім власним інтересам, – Кулеба

Глава українського МЗС вважає, що країни ЄС не повинні грати своєю позицією на руку Путіну.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що вимога деяких країн продовжити обмеження ЄС щодо постачання та реалізації української агропродукції суперечить їхнім власним інтересам.

Про це він повідомив в інтерв’ю France 24.

“Це неприйнятно, і вимога деяких країн продовжити застосування обмежень ЄС (щодо постачання та реалізації української продукції) після 15 вересня також суперечить їхнім власним інтересам. І ми також повинні пам’ятати про те, що одна з причин, чому Росія знищує українське сільське господарство, українську інфраструктуру, полягає в тому, що вона хоче спровокувати додаткову напругу між Україною та нашими сусідами. І ми не повинні грати на руку Путіну. Ми не повинні грати в його гру”, – сказав Кулеба.

Він зазначив, що Україна тісно співпрацює зі своїми партнерами, щоб уникнути ситуації, коли Путін “сидітиме і сміятиметься в Кремлі”, спостерігаючи, як, наприклад, Польща чи інші країни наполягають на тому, щоб українське зерно не потрапляло в їхні країни.

Нагадаємо, у квітні п'ять країн ЄС почали вводити обмеження імпорту товарів з України. Міністри сільського господарства Польщі, Болгарії, Румунії, Словаччини та Угорщини написали листа до Європейської комісії з пропозицією розширити перелік продукції з нашої держави, яку заборонено імпортувати.

Наприкінці квітня ЄК домовилась із ними і запропонувала заборону на імпорт для чотирьох видів продукції: пшеницю, кукурудзу, ріпак, насіння соняшнику. Водночас, до переліку не включили соняшникову олію. Крім того, ЄС мав виділити пакет підтримки у розмірі 100 млн євро для постраждалих фермерів у цих п’ятьох країнах.

2 травня ЄК прийняла виняткові та тимчасові запобіжні заходи щодо імпорту. Згодом Польща, Болгарія, Румунія, Словаччина і Угорщина заявили, що подадуть заявку до ЄС із проханням продовжити обмеження імпорту товарів з України, яке діє до 5 червня.

А 11 травня міністри сільського господарства Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини написали ще одного листа до Європейської комісії. Країни стверджують, що запроваджена заборона на імпорт не поширюється на товари, які імпортовані на підставі контрактів, які були укладені до набуття чинності регламенту Євросоюзу, тобто до 2 травня.

У червні було заблоковано рух через пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ", оскільки польські фермери розпочали страйк. Згодом Польща проінформувала Україну, що акцію завершили і рух вдалося відновити.

Bloomberg писав, що заборона Польщею імпорту зерна з України може бути повʼязана з передвиборчою політикою.