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В Україні змінять вимоги щодо складу соків, зокрема вмісту цукру

Це одна з вимог Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію з ЄС.

В Україні змінять вимоги щодо складу соків, зокрема вмісту цукру
Фото: соцмережі

В Україні вимоги до складу соків повинні бути приведені у відповідність до європейських норм.

Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики України Тарас Висоцький на засіданні за участі представників державного сектору та бізнесу.

За його словами, зараз Єврокомісія напрацьовує директиву про виробництво соків зі зменшенням вмісту природного цукру. 

“Основна мета вимог до соків − гармонізація законодавства України із законодавством Європейського Союзу. Це одна з вимог Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію”, − зазначили у Мінагро.

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Зокрема, пропонується затвердити вимоги щодо термінології, якісних характеристик, маркування, етикетування фруктових соків, щоб споживач отримав повну інформацію про склад і якість продукту.

Висоцький зауважив, що норми про зменшення цукру в соках українського виробництва необхідно вносити після ухвалення директиви Єврокомісією.

Нагадаємо, Росспоживнагляд з липня 2014 року заборонив ввезення на територію Російської Федерації української сокової продукції, зокрема, для дитячого харчування.

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