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Відбудова України стане наймасштабнішим бізнес-проєктом у Європі, - Шмигаль

Уряд розраховує на участь канадських підприємців у відбудові України.

Відбудова України стане наймасштабнішим бізнес-проєктом у Європі, - Шмигаль
Фото: Денис Шмигаль

Україна націлена на зміцнення економічного співробітництва з Канадою.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі з послом Канади Ларисою Галадзою, яка завершує роботу в Україні.

"Подякував за спільну роботу над оновленням Угоди про вільну торгівлю. Це відкриє нові можливості українським підприємцям. Розраховуємо також на участь канадських підприємців у відбудові України, оскільки це буде наймасштабнішим бізнес-проєктом у Європі в XXI столітті", - написав Шмигаль.

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Нагадаємо, що уряд завершує формування нормативно-правової бази для відбудови громад і регіонів. 

7 липня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль перелічив області, які отримали найбільше коштів на проєкти відновлення і трансформації.

Також Кабінет Міністрів ухвалив рішення виділити майже 5,3 млрд грн на відновлення в десяти областях.

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