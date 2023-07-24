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Без відновлення Каховського водосховища буде складно запустити ЗАЕС, - "Укргідроенерго"

Також виникає питання як компенсувати втрату зрошувальної системи.

Без відновлення Каховського водосховища буде складно запустити ЗАЕС, - "Укргідроенерго"
Миколаївщина
Фото: ДСНС України

Генеральний директор «Укргідроенерго» Ігор Сирота вважає, що відбудова Каховської ГЕС є доцільною, бо треба відновити водосховище.

Про це повідомляє Forbes.

Сирота пояснив, що з існуванням водосховища повʼязані кілька питань.

Одне з них - це покриття дефіциту води в Херсонській, Запорізькій і Дніпропетровській областях, які залежали від поставок із Каховського водосховища. Херсонська область втратила 94% води для сільського господарства та промисловості. Втрата Дніпропетровської області — 64%, Запорізької — 70%. Повноцінної альтернативи зараз немає.

Також виникає питання як компенсувати втрату зрошувальної системи, яка живилась із Каховського водосховища. Без нього неможливо відновити водопостачання Криму після деокупації.

Повноцінний запуск ЗАЕС після деокупації неможливий без відновлення Каховського водосховища. І неясно як забезпечити річкове судноплавство Дніпром, бо наразі глибина на місці Каховського водосховища — до 2 м проти 16 м, коли було водосховище.

«Якщо ми зможемо розвʼязувати ці питання без відновлення Каховської ГЕС, тоді можна буде обговорювати, чи є доцільним будівництво гідроелектростанції. Проте наразі ГЕС — єдине розвʼязання цих проблем», — зазначив Сирота.

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Нагадаємо, що 18 липня уряд затвердив постанову про експериментальний проєкт з початку відбудови Каховської ГЕС, яку підірвали росіяни.

Російські окупанти замінували Каховську ГЕС у перші дні вторгнення в Україну і підірвали її о 02:50 6 червня 2023 року.

Питання стосовно відновлення електростанції та греблі постало зразу після її знищення. Відсутність водосховища ускладнює ведення сільського господарства на Півдні України, та забезпечення водою населення. Відсутність зволоження може призвести до ерозії ґрунтів, та змінити галузь сільського господарства на традиційне в цьому регіоні до XIX століття, тваринництво. 

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